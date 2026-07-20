Известная актриса призвала коллег не терпеть домогательства в Голливуде

Актриса Лена Хеди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», дала интервью британской газете The Telegraph, в котором подвергла резкой критике систему киноиндустрии, позволяющую влиятельным мужчинам избегать ответственности за неподобающее поведение.

По словам Хеди, сложившийся дисбаланс сил работает таким образом, что актрисы долгое время вынуждены были молчать, чтобы не потерять работу. Она отметила, что карьера может быть полностью разрушена из-за одного человека, которому по неизвестным причинам всё сходит с рук. Как добавила артистка, лишь с началом движения #MeToo в 2017 году индустрия осознала масштаб проблемы.

В интервью актриса также заявила, что в начале её карьеры в Голливуде существовал негласный «обряд посвящения» для девушек. Он, как правило, включал поцелуи, секс и демонстрацию груди. Лене потребовались годы, чтобы научиться отстаивать свои границы на съемочной площадке, призналась она.

При этом Хеди подчеркнула, что нынешнее молодое поколение актрис более подковано в вопросах защиты своих прав и категорично настроено против подобных практик.

Движение #MeToo приобрело широкую огласку после серии обвинений в домогательствах и изнасилованиях в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Сама Хеди также рассказывала, что Вайнштейн однажды под предлогом обсуждения сценария пытался затащить её в гостиничный номер в Лос-Анджелесе.