Джон Легуизамо высказался о съемках в «Одиссее»

Джон Легуизамо — известный актёр, который снялся в большом количестве фильмов. Он в киноиндустрии уже 40 лет, но именно съёмки в «Одиссее» стали для него самыми особенными и волнительными.

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В ленте Джон сыграл Евмея, верного слугу Одиссея. Герой актёра — пожилой и страдающий от плохого зрения персонаж.

«Я в этом бизнесе уже 40 лет. Но это было самое волнующее, что когда-либо делал в своей жизни».

«Одиссею» уже показывают в мировом прокате. Лента доберётся и до России, но это случится не раньше конца месяца, то есть увидеть картину в кинотеатрах страны раньше 30 июля вряд ли получится. Возможно, её выпустят чуть раньше.