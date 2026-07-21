Нонна Гришаева рассказала, в каких фильмах хотела бы сняться

Жанр музыкального кино практически исчез из современного кинематографа, считает заслуженная артистка России Нонна Гришаева. В беседе с ТАСС она отметила, что хотела бы больше сниматься в подобных фильмах.

"Что касается моей карьеры, хотелось бы больше интересного музыкального кино. Очень обидно, что этот жанр практически утрачен в современном кинематографе. А ведь когда-то он был <…> "нашим всем". До сих пор на праздники мы смотрим фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова - те самые прекрасные музыкальные картины. И получаем от этого удовольствие. А в последнее время почему-то музыкальные фильмы у нас не снимаются. Почему - загадка. А мне, как поющей актрисе, конечно, очень хотелось бы сниматься в музыкальном кино", - сказала артистка.

21 июля Нонна Гришаева отметит юбилей.