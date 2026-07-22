Баста поучаствует в новом кинопроекте

Начались съемки полнометражного художественного фильма "Хрум". Это будет сказка-детектив, в которой полицейского Добрыню озвучит известный исполнитель Василий Вакуленко (Баста). Также в картине задействованы актриса Ангелина Стречина и молодые артисты Мирон Проворов и Сильвия Дадалян.

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Картина готовится для Первого канала. Съемки запланированы на август этого года. Режиссер - Игорь Волошин, сценарист - Петр Воскресенский.

Напомним, что "ХРУМ, или Сказочный детектив" выходит на "Детском радио" с 2016 года. На сегодня в эфир вышло более 150 выпусков. Подкаст "ХРУМ, или Сказочный детектив" - лидер по прослушиваниям, их зафиксировано порядка 300 млн. Также издано четыре художественные книги ("ХРУМ. Щелкунчик", "ХРУМ. Гусли-Самогуды", "ХРУМ. Гуси-Лебеди", "ХРУМ. Малахитовая Шкатулка") и поставлено три театральных спектакля ("ХРУМ, или Сказочный переполох", "ХРУМ. Что случилось в Лукоморье", "ХРУМ. Хрустальная туфелька").