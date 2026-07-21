Нонна Гришаева: театр всегда будет для меня на первом месте

— Нонна Валентиновна, мы говорим с вами в преддверии юбилея — кажется, что такие беседы всегда связаны с подведением итогов. Оглядываясь назад, что бы вы могли назвать своим главным творческим достижением?

— Мои личные достижения уже давно ушли на второй план. Гораздо важнее сейчас достижения театра, которым я руковожу, наши общие победы.

— Что именно вас цепляет в этой работе? Что удерживает в театре уже более 10 лет?

— Мы — одна большая семья, Театр РОСТА — мой второй дом, артисты — мои родные люди, моя команда. На закрытии сезона одна из актрис сделала заявку на выпуск спектакля — мюзикла "Муха-Цокотуха" — и показала почти 20 минут готовой постановки. Никто из тех, к кому она обратилась на этом "предварительном" этапе, ей не отказал: кто помог с костюмами, кто с декорациями, артисты, разумеется, тоже подключились. Представляете? Вот что значит дружная команда, готовая работать. Думаю, это большая редкость. И очень горжусь.

— Если ли у вас особый подход к работе с коллективом? Или сложилось само?

— Не могу сказать, что само. Я работала в других театрах и на себе испытала, что такое зависть, что такое склоки, сплетни. Все это я ненавижу. И, когда пришла руководить Театром РОСТА, сразу сказала, что у нас этого не будет: никакой зависти, никаких сплетен. Не выношу и не позволю: "Все будет пресекаться на корню". Только любовь, дружба и взаимопонимание.

— Кстати, существует мнение, что руководить театром должен именно режиссер, не артист. Этот вопрос стал довольно остро, когда Сергей Безруков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Что бы вы могли здесь возразить?

— Я могла бы привести один простой пример. Прекрасный, невероятный Михаил Александрович Ульянов, который руководил Театром Вахтангова. Именно у него я училась, многое переняла. Благодаря руководству Ульянова мне как актрисе посчастливилось поработать в Театре Вахтангова с великими режиссерами. Дело в том, что, когда театром руководит режиссер, он в основном и ставит сам. А если кого-то и приглашает, то "чтобы не дай бог не лучше меня". Понимаете? А актеры, такие люди, как Михаил Александрович, они без задних мыслей зовут к себе великих режиссеров. Так в свое время мне удалось поработать с Петром Наумовичем Фоменко, с Романом Григорьевичем Виктюком... Это счастье. Поэтому согласиться с таким мнением я никак не могу.

— Приходилось ли вам отказываться от ролей в кино в пользу руководства театром?

— Когда я только вступала в должность, понимала, что театру будет необходимо уделять много времени. Тогда решила, что буду отказываться от работы на телевидении и в кино. В течение двух лет, собственно, так и поступала. Уже потом, когда мы немного раскрутились, появились первые успехи, театр заработал в нормальном режиме, я снова вернулась и на ТВ, и в кино. Но театр у меня всегда стоял и будет стоять на первом месте.

— А задумывались ли вы когда-нибудь о режиссерской работе?

— Нет, у меня никогда не было режиссерских амбиций. В нашей семье за это отвечает мой супруг — прекрасный режиссер, главный режиссер нашего театра (Александр Нестеров-Лейдерман — прим. ТАСС). Он ставит замечательные спектакли. У меня никогда не было ни таких амбиций, ни тяги, ни таланта. Я исполнитель. Я актриса. И никогда не пыталась ничего ставить. Единственное — всегда перед премьерой артисты сдают спектакль худруку. Вот тогда я смотрю и вношу коррективы. Но своего видения не диктую, в работу не вмешиваюсь, условий не ставлю.

— Остались ли у вас на сегодняшний день какие-либо нереализованные амбиции?

— Конечно, планы есть всегда. Что касается моей карьеры, хотелось бы больше интересного музыкального кино. Очень обидно, что этот жанр практически утрачен в современном кинематографе. А ведь когда-то он был… "нашим всем". До сих пор на праздники мы смотрим фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова — те самые прекрасные музыкальные картины. И получаем от этого удовольствие. В последнее время музыкальное кино у нас почему-то не снимается. А мне, как поющей актрисе, конечно, очень хотелось бы сыграть роль в таком фильме.

— Существует ли конкретный литературный материал, с которым вы мечтаете поработать?

— Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле "Кабаре", но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл (героиня пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" — прим. ТАСС) — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о "Хэлло, Долли!". Есть шансы, что в этот раз все получится.

— Над какой киноролью работаете в настоящий момент?

— Только что закончила съемки в прекраснейшем полном метре — в детской сказке "Фунтик". Сыграла госпожу Белладонну. Я давно не получала такого удовольствия от съемочного процесса. Бесконечно благодарна команде — команде волшебников, которая создала этот невероятный сказочный мир. И все в стиле "Величайшего шоумена": и костюмы, и стилистика ленты в целом. Партнеры по съемочной площадке у меня были грандиозные: Ян Цапник, Вадим Галыгин, Максим Лагашкин. А главный герой, гениальный мальчик Матвей Тараканов, абсолютно точно станет звездой.

— Насколько вы согласны с утверждением о том, что российскому театру не хватает современной драматургии? Так часто говорят как режиссеры, так и руководители театров.

— Не могу сказать, что не хватает — ее довольно много. Просто не всегда выходят удачные постановки: современная драматургия требует особого подхода, особого режиссерского видения. Поэтому тут спорная история. Драматургия, безусловно, есть. Взять хотя бы премию "Глаголица", амбассадором которой я являюсь. Саша Разов, шестнадцатилетний парень — победитель этого конкурса, написал такую потрясающую пьесу, что я не могла не пригласить его к нам в театр в рамках Зрительского клуба. Несмотря на то что по формату это была только читка, текст настолько понравился всем артистам, что получился почти полноценный спектакль. Вот он, пример талантливой молодой драматургии. Запомните это имя.

— Какие премьеры Театр РОСТА готовит в сезоне 2026/27?

— В середине сентября мы надеемся выпустить премьеру спектакля "Мамочки" в постановке главного режиссера Александра Нестерова по пьесе современного драматурга Яны Стародуб-Афанасьевой. По совместительству она наш завлит. Это уже не первая ее пьеса, которая идет в Театре РОСТА. В октябре пройдет премьера спектакля для малышей — это "Рикки-Тикки-Тави" в постановке Олега Лабозина. К зиме мы готовим масштабную работу для Большой сцены — "Горе от ума" в режиссуре Павла Сафонова. Между этими премьерами обязательно выпустим "Муху-Цокотуху" в постановке нашей артистки Ксении Попович.

— Недавно мы анонсировали дату выхода мюзикла "Вальмон. Опасные связи" в постановке Современного Театра Мюзикла. Что для вас значит вновь работать с Дмитрием Ермаком после мюзикла "Zorro"?

— С Димой мы дружим уже очень много лет. После "Zorro" я пригласила его к нам в театр на роль Паратова в "Бесприданнице". Но после "Zorro" вместе, в одном спектакле, мы больше не работали. Это большой промежуток — почти 10 лет. За это время Дима из начинающего артиста вырос в настоящего профессионала. И конечно, мне очень приятно, что он пригласил в этот мюзикл меня. Вообще, за всю свою карьеру я исполняла отрицательные роли довольно редко. Но в последнее время они пошли косяком: что госпожа Белладонна, что маркиза де Мертей. На самом деле это очень интересно, потому что, чтобы сыграть отрицательного героя, нужно оправдать его для себя — оправдать где-то внутри. Понять, почему он такой. Именно это меня и привлекает в таких ролях.

— В чем вы видите преимущество мюзиклов над драматической формой?

— Надо сказать, что жанр мюзикла считается самым сложным, потому что он требует от артиста универсальности: ты должен уметь и петь, и танцевать, при этом быть драматическим артистом. Другими словами, уметь все. Как художественный руководитель театра, я абсолютно точно могу сказать, что наши музыкальные спектакли воспринимаются гораздо проще и интереснее. Особенно если речь идет о подростках. Вот почему, например, наша "Бесприданница" — мюзикл. Или "Ревизор" — тоже музыкальный спектакль. Это школьная программа. И подросткам легче воспринимать длинные гоголевские монологи в музыкальной форме.

— Способ адаптировать классику для нового поколения?

— Именно.

— Возвращаясь к "Опасным связям", чем произведение, написанное в конце XVIII века, может заинтересовать современного зрителя?

— Мне кажется, любовь — такая тема, которая будет актуальна всегда. Почему постоянно ставят "Ромео и Джульетту", "Бесприданницу"? Потому что любовь. Произведение Пьера Шодерло де Лакло — это еще и история про то, как интригами можно погубить человека. К сожалению, это происходит и в наше время.

— А сохранится ли в спектакле атмосфера Франции того времени?

— Конечно: у нас потрясающие костюмы, декорации. И блистательная постановочная команда во главе с талантливым молодым режиссером Ильей Архиповым.

— Нонна Валентиновна, и в заключение: какой цели вы бы хотели достигнуть в ближайшие два-три года?

— Сняться в музыкальном кино. Посылаем во вселенную эту мечту — и пусть она воплотится. К сожалению, сегодня часто, когда снимают какие-то музыкальные картины, берут непоющих артистов: они просто открывают рот, а озвучивают их уже впоследствии, постфактум. Каждый раз хочется спросить: "Почему так?" Есть же поющие, почему не взять их? Для меня это большая загадка.