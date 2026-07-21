Нонна Гришаева рассказала, кого мечтает сыграть

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева заявила, что в скором времени может исполниться её мечта — и она сыграет одну из трёх заветных ролей.

«Я всю жизнь мечтала сыграть Салли Боулз в мюзикле "Кабаре", но не сложилось. Всю жизнь мечтала сыграть Элизу Дулиттл из "Пигмалиона" — тоже не сложилось. Сейчас начала мечтать о "Хэлло, Долли!". Есть шансы, что в этот раз всё получится», — сказала актриса в интервью ТАСС.

В настоящее время звезда сериалов задействована в постановке «Вальмон. Опасные связи» Современного театра мюзикла. Гришаева исполнит роль маркизы де Мертей. Премьера запланирована на 14 и 15 октября в Москве, в Театриуме на Серпуховке.

С 2014 года актриса является художественным руководителем Театра РОСТА. В 2024 году театр стал лауреатом спецноминации «Лучший театр для всей семьи» на XVII церемонии награждений «Звезда Театрала».