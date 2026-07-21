Кристофер Нолан оценил актерское мастерство Кристиана Бэйла

Во время интервью в честь выхода «Одиссеи» у Кристофера Нолана спросили, готов ли он в будущем вновь поработать с Кристианом Бэйлом над каким-нибудь фильмом.

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Режиссёр ответил, что считает Бэйла одним из величайших актёров поколения, поэтому он бы с радостью поработал с ним снова. Напомним, что актёр и режиссёр работали над трилогией про Бэтмена.

«Конечно. Он один из величайших актёров своего поколения, и у меня было огромное удовольствие работать с ним».

Сейчас в зарубежных кинотеатрах показывают «Одиссею» Кристофера Нолана. Это экранизация эпической поэмы Гомера про Одиссея, который возвращается домой.