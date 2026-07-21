Звезда «Секса в большом городе» рассказал, как воровал в начале карьеры

Актер, сыгравший возлюбленного Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе", Джейсон Льюис рассказал, что столкнулся с большими трудностями и голодом на старте карьеры. В этом он признался в подкасте своей коллеги по сериалу, актрисы Кристин Дэвис.

© Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Речь идет о временах, когда ему был 21 год и он отправился в Европу, чтобы работать моделью. Льюису приходилось воровать хлеб, чтобы поужинать.

"Потом я шел, например, в уличное кафе, брал их горчицу, намазывал ее на багет и ел. Большую часть времени питался бутербродами с горчицей", – признался он.

В то время Льюис мог себе позволить купить лишь кусочек сыра и огурец. Кроме того, около полугода актер спал на полу. При этом американец видел плюс в той сложной ситуации.

"Было легко оставаться худым", – пошутил актер.

Ситуация изменилась, когда он получил приглашение на первую фотосессию. Однако по-настоящему хорошо зарабатывать артист смог лишь спустя 1,5 года после переезда в Европу.

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