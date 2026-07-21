Мишель Пфайффер снова оказалась в центре внимания

О Мишель Пфайффер часто вспоминают как об одной из главных кинозвезд 1980-х и 1990-х, но ее карьера давно вышла за рамки одной эпохи. В этом году актриса снова оказалась в центре внимания благодаря сериалам «У Марго проблемы с деньгами» и «Река Мадисон», а издание Collider решило вспомнить работы, которые, по мнению редакции, лучше всего раскрывают ее талант.

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Авторы рейтинга считают, что главная сила Пфайффер не ограничивается харизмой или внешностью. Ее героини всегда сложнее, чем кажутся на первый взгляд. В них могут сочетаться внутренние противоречия, уязвимость, сила характера, злость или глубокая печаль. Именно поэтому многие роли актрисы продолжают оставаться актуальными спустя десятилетия.

Открывает пятерку историческая драма «Опасные связи». В экранизации знаменитого романа Шодерло де Лакло Пфайффер сыграла мадам де Турвель — женщину, которая становится частью опасной игры обольщения. Критики отмечают, что актрисе удалось показать искренние чувства героини так, что даже в самые драматичные моменты они не теряют своей чистоты.

Следом идет музыкальная драма «Знаменитые братья Бейкер». Здесь Пфайффер исполнила роль певицы Сьюзи, которую приглашают выступать вместе с двумя музыкантами. Collider отмечает особую энергетику актрисы в этом фильме. Ее героиня выглядит яркой и эффектной, но за внешним блеском скрывается непростая история, которая делает образ гораздо глубже.

Третью строчку занимает «Эпоха невинности» Мартина Скорсезе. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца XIX века, где общественные правила оказываются сильнее личных желаний. Пфайффер играет графиню Эллен Оленску, чье возвращение становится настоящим вызовом для привычного уклада жизни. Именно ее персонаж помогает раскрыть главную тему фильма — конфликт между чувствами и общественными ожиданиями.

На втором месте оказался «Бэтмен возвращается». Для многих зрителей именно образ Женщины-кошки стал одной из самых ярких супергеройских ролей в истории кино. По мнению Collider, Пфайффер удалось превратить культовую героиню в сложный и многогранный персонаж, в котором переплетаются желание отомстить, внутренняя боль, чувство юмора и стремление начать жизнь заново.

Лидером рейтинга стало «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы. В криминальной драме актриса сыграла Эльвиру — женщину из окружения Тони Монтаны в исполнении Аль Пачино. Пока главный герой стремится к богатству и власти, ее персонаж постепенно теряет интерес к происходящему. Именно этот контраст, по мнению редакции Collider, делает фильм еще более сильным и помогает взглянуть на историю под другим углом.

Хотя фильмография Мишель Пфайффер насчитывает десятки проектов, именно эти пять картин, по версии Collider, наиболее полно демонстрируют диапазон ее актерских возможностей. Каждая из них показывает новую грань таланта актрисы и подтверждает, почему она уже много лет остается одной из самых заметных фигур мирового кино.