Голливудский актер Луис Канселми готов сниматься у режиссеров РФ

Американский актер Луис Канселми, известный по ролям в фильмах "Ирландец", "Убийцы цветочной луны" и других, выразил готовность работать с российскими режиссерами. Об этом он сообщил ТАСС.

© «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014)

"Безусловно, если появится такая возможность. Мне очень нравится идея поработать с российскими режиссерами. Мне очень повезло работать с некоторыми из великих мастеров, и я знаю, что великие мастера работают и сейчас. Так что любая возможность была бы потрясающей", - сказал актер.

Кроме того, Канселми назвал русское кино в числе любимого.

По словам Канселми, когда в США проходили показы этих картин, он их не пропускал.