Голливудский актер Луис Канселми готов сниматься у режиссеров РФ

Голливудский актер Канселми заявил о готовности сниматься у режиссеров РФ
Американский актер Луис Канселми, известный по ролям в фильмах "Ирландец", "Убийцы цветочной луны" и других, выразил готовность работать с российскими режиссерами. Об этом он сообщил ТАСС.
"Безусловно, если появится такая возможность. Мне очень нравится идея поработать с российскими режиссерами. Мне очень повезло работать с некоторыми из великих мастеров, и я знаю, что великие мастера работают и сейчас. Так что любая возможность была бы потрясающей", - сказал актер.
Кроме того, Канселми назвал русское кино в числе любимого.
"Я люблю Михаила Калатозова, который снял потрясающий фильм "Летят журавли", Алексея Германа, Андрея Кончаловского, фильмы Ларисы Шепитько", - перечислил актер.
По словам Канселми, когда в США проходили показы этих картин, он их не пропускал.
"Найти их сейчас не так просто, но раньше я все время ходил в кинотеатр. Время от времени в кинотеатрах в США показывают ретроспективы, и можно застать целую подборку этих фильмов. Я люблю это кино", - заключил он.