Звезда «Титаника» вспомнил, как 50 человек накачали наркотиком на съемках

Актер Билли Зейн, сыгравший Кэла в фильме «Титаник», поделился подробностями инцидента с отравлением актеров наркотиками на съемках. Его слова передает Daily Mail.

Речь идет о случае 1996 года, когда неизвестный подсыпал фенциклидин в суп из морепродуктов. В результате под воздействием галлюциногена оказались не менее 50 человек, в том числе режиссер Джеймс Кэмерон и актер Билл Пэкстон.

Многие обратились в больницу, но Кэмерон смог справиться с последствиями, вызвав рвоту. Пэкстон же предпочел вернуться на площадку и выпить пиво, что, по его словам, помогло ему прийти в себя.

Билли Зейн уточнил, что лично не был вовлечен в инцидент: в тот вечер снимали сцены из «современной» части фильма, в которых его персонаж не участвовал. Отвечая на вопрос о том, кто мог устроить эту диверсию, актер уклончиво заявил: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». При этом он заверил, что 86‑летняя на тот момент Глория Стюарт, сыгравшая пожилую Розу, не пила отравленный суп.

Зейн также в шутку предположил, что этот переполох и стал «настоящим секретом успеха» «Титаника». Фильм стал самой кассовой картиной своего времени и получил 11 «Оскаров».

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