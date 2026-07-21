Погиб актёр сериала «Герой моего времени» Евгений Бушмакин

Украинский актёр Евгений Бушмакин погиб на фронте. О его смерти сообщила подруга артиста, режиссёр Тоня Ноябрёва. Она опубликовала совместные фотографии с Бушмакиным и рассказала о его последних месяцах жизни.

«Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня как будто сердце вырвали», — написала Ноябрёва.

По словам режиссёра, Бушмакин оказался на фронте после того, как его сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) якобы задержали на улице. Ноябрёва утверждает, что у актера забрали средства связи и отправили в штурмовую бригаду.

«Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актёром, преподавателем и другом», — заявила режиссёр.

Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году он окончил режиссёрский факультет Киевского национального института культуры и искусств, а год спустя начал сниматься в кино. За время карьеры актёр сыграл примерно в 14 проектах.

Одной из наиболее заметных работ Бушмакина стала главная роль в фильме Тони Ноябрёвой «Герой моего времени» 2018 года.

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