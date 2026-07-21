Исторический фильм «Одиссея» сразу после выхода стал объектом критики в Греции. Поводом для возмущения стало то, что в ленте не появилось ни одного греческого актёра, а роль Елены Троянской досталась темнокожей Люпите Нионго.

Лидер партии «Ники» Димитрис Нациос напомнил, что правительство Греции выделило на этот фильм более € 6,5 млн субсидий.

Так называемое патриотическое правительство Греции продолжает поддерживать все проявления «этики» и подавлять любые инициативы, подчёркивающие нашу национальную идентичность.

Политик уже обратился в министерство культуры с просьбой проверить фильм и выяснить, были ли известны все подробности о фильме при выделении субсидий.