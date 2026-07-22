Умер Патрик Цзе Инь — звезда культового фильма «Убойный футбол»

На 90-м году жизни скончался известный актер Патрик Цзе Инь, которого российские зрители запомнили по роли тренера в легендарной комедии «Шаолиньский футбол». Печальную новость подтвердили родственники артиста.

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Известный гонконгский актер Патрик Цзе Инь ушел из жизни в возрасте 89 лет. О его смерти сообщила семья артиста.

По словам родственников, актер скончался в своем доме в окружении близких людей. В некрологе, опубликованном семьей, говорится: «Мы глубоко опечалены тем, что вынуждены сообщить о кончине нашего любимого отца, Патрика Цзе».

Как пишет издание The Standard, церемония прощания пройдет в закрытом формате — семья намерена исполнить волю покойного.

В последний раз актера видели на публике в конце апреля текущего года. Тогда Патрик Цзе Инь находился в кафе в компании друзей, наслаждаясь чашкой кофе. Отмечалось, что к тому моменту артист уже был прикован к инвалидному креслу.

Творческое наследие Патрика Цзе Иня насчитывает десятки ролей в кино и на телевидении. В 2022 году он был удостоен Гонконгской кинопремии за лучшую мужскую роль, что стало признанием его многолетнего вклада в индустрию.

Широкой российской аудитории актер запомнился по культовой кинокомедии «Шаолиньский футбол», которая в российском прокате выходила под названием «Убойный футбол». В этой картине Цзе Инь исполнил роль тренера Сюна — наставника команды «Дьяволов». Среди других известных работ артиста — «Бурная ночь», «Ограбление бриллианта» и «Мститель». Последним проектом с его участием стал фильм «Время», вышедший в 2021 году.