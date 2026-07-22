Шарлиз Терон восхитилась голыми ягодицами Мэтта Деймона

Американская актриса Шарлиз Терон восхитилась голыми ягодицами голливудского коллеги Мэтта Деймона на съемках фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом она призналась в интервью изданию Entertainment Tonight.

Актриса рассказала, что видела Деймона без костюма. По ее словам, в тот момент его тело выглядело потрясающе.

«Я как-то странно на него смотрела, я смотрела на его ягодицы. Мне не следовало так делать! Это просто неправильно. Да, он выглядел потрясающе», — отметила знаменитость.

Ранее сообщалось, что комментатор телеканала The Fox во время прямой трансляции чемпионата мира по футболу спутал Мэтта Деймона с другим известным актером, звездой «Трои» Брэдом Питтом.