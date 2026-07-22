Известная итальянская актриса станет россиянкой

Итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на гражданство России. Об этом со ссылкой на дочь звезды, певицу Найке Ривелли сообщает РИА Новости.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — заявила Ривелли.

По словам певицы, они с матерью также намерены купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

Ранее Найке Ривелли ответила на критику частых поездок ее и Мути в Россию.