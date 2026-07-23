Режиссер Алексей Учитель вступился за свою дочь Анну Пересильд после скандала вокруг ее поступления. Его слова приводит издание Super.

Учитель предположил, что хотя дочь выглядит уверенно, она может переживать из-за критики общественности.

«Я думаю, у нее настрой всегда, как ни странно, правильный, хотя, наверное, в душе что-то скребет», — признался режиссер.

Он рассказал, что сам сталкивался с пристальным вниманием общественности из-за известности отца, режиссера-документалиста и народного артиста СССР Ефима Учителя. При этом Алексей Учитель считает, что его дочь Анна и сын Илья уже смогли доказать, что они талантливы.

«Самое главное и то, что у Ани есть, и у Ильи — они сразу доказывают, что дальше вопросов быть не должно. Делом: кино, театром доказывают, что придираться не к чему. Уровень есть», — подчеркнул режиссер.

21 июля стало известно, что дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино на курс артистки Дарьи Мороз. Некоторые интернет-пользователи считают, что Анна Пересильд попала в учебное заведение по блату. Однако Мороз заявила, что девушка «как и все остальные, проходила отборочные туры».

Пересильд пошла по стопам матери. В 13 лет дочь знаменитости сыграла в «Слове пацана» девочку Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая признавалась журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам актрисы, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.