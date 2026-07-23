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Актриса Смирнова призналась, что не думает об отношении близких к роли в кино

Газета.Ru

Мысли актеров о том, как их близкие отнесутся к роли в кино, могут негативно сказаться на их карьере. Об этом «Пятому каналу» на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» заявила актриса Ольга Смирнова.

Актриса Ольга Смирнова рассказала, почему игнорирует мнение близких о ее ролях
© ТАСС
«Если думать об этом, то тогда надо просто распрощаться с профессией. Если я буду думать о том, что обо мне подумают дети, мужья или тому подобное, то либо я занимаюсь профессией, либо нет», — сказала артистка.

По ее словам, у многих ее коллег есть табу при выборе ролей. При этом сама Смирнова призналась, что старается не ограничивать себя. Она отметила, что не зацикливалась на мнении своих детей при съемках в сериале «След Чикатило», поскольку уверена, что они понимают, что это ее профессия.

Накануне в беседе с «Газетой.Ru» Ольга Смирнова рассказала о сокращении кинопроектов в российском кинематографе. На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в Москве она призналась, что в индустрии наблюдается спад. По словам звезды сериала «Искусство соблазна», многие актеры, включая ее, хватаются сейчас за любые съемки. Однако причину сокращения проектов Смирнова не озвучила.