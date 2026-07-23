Актриса Ольга Смирнова рассказала, почему игнорирует мнение близких о ее ролях

Мысли актеров о том, как их близкие отнесутся к роли в кино, могут негативно сказаться на их карьере. Об этом «Пятому каналу» на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» заявила актриса Ольга Смирнова.

«Если думать об этом, то тогда надо просто распрощаться с профессией. Если я буду думать о том, что обо мне подумают дети, мужья или тому подобное, то либо я занимаюсь профессией, либо нет», — сказала артистка.

По ее словам, у многих ее коллег есть табу при выборе ролей. При этом сама Смирнова призналась, что старается не ограничивать себя. Она отметила, что не зацикливалась на мнении своих детей при съемках в сериале «След Чикатило», поскольку уверена, что они понимают, что это ее профессия.

Накануне в беседе с «Газетой.Ru» Ольга Смирнова рассказала о сокращении кинопроектов в российском кинематографе. На премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в Москве она призналась, что в индустрии наблюдается спад. По словам звезды сериала «Искусство соблазна», многие актеры, включая ее, хватаются сейчас за любые съемки. Однако причину сокращения проектов Смирнова не озвучила.