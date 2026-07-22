Дарья Мороз закрыла тему «блатного» поступления Пересильд в Московскую школу кино

Накануне Дарья Мороз объясняла, почему Анка Пересильд не явилась на конкурс, в котором сражались за места в МШК остальные абитуриенты.

© Соцсети

Зачисление Анны Пересильд на актерский курс в Московскую школу кино наделало немало шума. При этом особенно возмутило многих то, что девушка по сути не явилась на конкурсные испытания, в то время как остальные абитуриенты на экзамене присутствовали.

Дарья Мороз, будучи преподавателем МШК, попыталась оправдать подопечную, пояснив, что до этого Пересильд с блеском прошла все отборочные туры очно. А на финальный отбор не смогла прийти из-за съемок, которые проходят в другом городе. Мороз заявила, что все моменты с зачислением Анны на курс были оговорены с ней, а также подчеркнула выдающийся талант.

«Для меня большая удача, что она на курсе! Считаю тему закрытой», — резюмировала Дарья.

Но такие пояснения мало успокоили не только хейтеров, но и некоторых молодых актеров. Так, Влад Прохоров, известный по сериалам «Универ. Молодые», «Закрыть гештальт», а также исполнивший главную роль в фильме «Руки Вверх!», обратился к Мороз, записав видеообращение. Артист обвинил режиссера во лжи и искренне возмутился ситуацией.

«Это круто, что блестящая актриса Аня Пересильд поступила на актерский факультет. Меня удивило другое, оказывается, что на экзамен можно было не приходить, потому что ты снимаешься в кино. Я как человек, который окончил школу-студию МХАТ и поступил в еще четыре театральных института, я не представляю, что я мог бы сниматься на и не прийти на конкурс и не могу представить, что могу пойти сниматься на 3,4 курсе, когда я уже студент. Вопрос к Дарье Мороз. Вы правда, на полном серьезе такую ложь рассказываете совершенно бесхитростно, подавая это за истинную правду. Что нет, это не блат. Это правда гениальная актриса, которой можно пойти сниматься и не приходить на конкурс. Это ужас! И самый главный вопрос: вам не стыдно? Вы же окончили школу-студию МХАТ и знаете правила театральных институтов. Ну мало того что это обесценивание актерской профессии и неуважение к людям, которые поступают по пять, по 10 лет», — рассуждает Прохоров в своем блоге.

Многие комментаторы поддержали актера, признавшись, что для них ситуация тоже кажется вопиющей. Нашлись и те, кто были очевидцами некоторых отборочных, в которых принимала участие и Аня Пересильд, отнюдь не на общих условиях.

«Вы даже не представляете чувства детей, которые стояли в этой очереди и видели, как Аня шла на прослушивание в отдельную, специально для нее аудиторию! Я как мама дочери, которая второй год пытается поступить, что я могу сказать своему ребенку на такую несправедливость? Вы не представляете, как тяжело смотреть на разбитые мечты и надежды», — написала женщина.

Пока Дарья Мороз не отреагировала на очередную порцию обвинений. Пересильд и вовсе предпочитает не высказываться на тему скандала.

Ранее Юлия Пересильд опровергла слухи о том, что дочь намерена бросить учебу в школе.