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«Спас меня своим позитивом»: Джейсон Судейкис — о сериале «Тед Лассо»

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Тед Лассо» Джейсона Судейкиса. Он рассказал, как знаменитое шоу повлияло на его жизнь.

Джейсон Судейкис высказался о сериале «Тед Лассо»
© Чемпионат

По словам актёра, играть такого позитивного персонажа, как главный герой, оказалось весьма заразительно. Проживать судьбу Теда Лассо оказало огромное влияние на Судейкиса, сделав его отношение к миру намного ярче.

«Сериал буквально спас меня. Заразительно играть персонажа, который видит в людях лучшее и не злится на мир за все его недостатки. Я не Дэниэл Дэй-Льюис, но было здорово жить в этом — чувствовать это в голове и теле весь день. До сих пор так живу».

Сериал «Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта. Проект официально завершился весной 2023 года, после чего авторы решили вернуться к ленте с другой стороны — четвёртый сезон будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». Продолжение стартует уже 5 августа.