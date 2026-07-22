Балет, «Таежный роман» и бегство от публики: куда пропала Елена Панова

Есть актеры, которые не сходят со страниц светской хроники. А есть те, кто предпочитает оставаться в стороне. Елена Панова давно сделала выбор в пользу второго пути. Несмотря на десятки ярких ролей и звание заслуженной артистки России, она редко появляется на публике и почти не рассказывает о себе.

Будущая актриса родилась 9 июня 1977 года в Архангельске в творческой семье. Отец был театральным режиссером, мама преподавала фортепиано, а старшая сестра тоже связала жизнь со сценой. Правда, сама Елена в детстве мечтала вовсе не об актерской профессии, а о балете. Ради занятий она ездила через весь город, часами добиралась домой и упорно шла к своей цели, уточняет Пятый канал.

Со временем интерес к танцу сменился мечтой о сцене. Поступить в Школу-студию МХАТ удалось со второй попытки. После выпуска в 1999 году Панова вошла в труппу МХТ имени Чехова, где прослужила 13 лет.

Однако больше десяти лет зрители не видят ее на театральной сцене. По словам самой актрисы, она переживала внутренний кризис и начала сомневаться в своей работе. Олег Табаков предложил позже вернуться к разговору, но обстоятельства сложились так, что он больше не состоялся. Формально Панова по-прежнему числится в театре, хотя спектаклей с ее участием давно нет.

Зато карьера в кино развивалась стремительно. Первые съемки состоялись еще в середине 1990-х, а затем последовала главная роль в швейцарском фильме «Березина, или Последние дни Швейцарии». После этой работы актрисе предлагали остаться в Европе и строить международную карьеру, но она решила вернуться в Россию. Позже Панова признавалась, что для нее было важнее продолжить работу в театре под руководством Олега Ефремова.

Настоящую известность принес сериал «Граница. Таежный роман». После этой роли актриса получила госпремию, а затем закрепила успех, сыграв в фильме «Бой с тенью». С тех пор ее фильмография выросла более чем до 60 работ.

При этом популярность не изменила отношение Пановой к публичной жизни. Она редко посещает светские мероприятия и почти не дает интервью. По мнению актрисы, главное в ее профессии — играть в кино и театре, а не постоянно находиться в центре внимания.

Работы у нее по-прежнему хватает. Правда, сама Панова не раз признавалась, что ей хотелось бы выйти за рамки привычного амплуа серьезных и сдержанных героинь.

Личная жизнь актрисы тоже сложилась вдали от лишнего шума. На съемках первой части фильма «Бой с тенью» (2005) она познакомилась с режиссером Антоном Мегердичевым. Деловое общение постепенно переросло в семью. Сегодня супруги воспитывают двух дочерей — Марианну и Лидию.

Старшая занимается музыкой, младшая увлекается рисованием и пробует себя в режиссуре. В доме живет рыжий кот, которого Панова когда-то подобрала на улице.

А что думают об актрисе пользователи соцсетей

Ярусская: «Мне она очень нравится, к тому же уважаю ее за непубличность».

Галина Романенко: «Хорошая актриса. Возможно, не очень яркая, но талантливая. Сдержанная, никогда не переигрывает, всегда с удовольствием смотрю фильмы и сериалы с ее участием».

Виктория рж: «Талант во всем.. умница, в их среде прожить с одним мужем, найти связующую нить — феномен».