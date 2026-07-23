Олешко считает, что должен сниматься в "каждой сказке"

Народный артист России Александр Олешко считает сказку своим жанром и признается, что хотел бы чаще сниматься в подобных проектах. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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«Что касается сказок, не хочу быть критиканом ни в коем случае. Немножко я удивлен и обижен тому, что сказки ко мне невнимательны, потому что, мне кажется, это абсолютно мой жанр. Я вообще должен сниматься в каждой сказке», — сказал Олешко.

По словам актера, он не понимает, почему создатели современных сказок редко приглашают его в подобные проекты.