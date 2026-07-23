Близкая подруга рассказала о «темной стороне» Натали Портман

Натали Портман оказалась недовольна новой книгой своей подруги, писательницы Рэйчел Каск. По данным UnHerd, актриса узнала себя в главной героине романа и восприняла публикацию как предательство.

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Как утверждают источники издания, персонаж, обозначенный в книге как «актриса М.», во многом списан с Портман. Биографические детали героини совпадают с жизнью знаменитости, а отдельная глава посвящена её детству и раннему началу карьеры.

Особое внимание в романе уделено роли, которую героиня сыграла в детстве. По мнению инсайдеров, речь идёт об образе Матильды в культовом фильме Люка Бессона «Леон», принесшем Портман мировую известность ещё в юном возрасте.

«М. призналась мне, что роль в кино, которую она сыграла ещё ребёнком, мгновенно лишила её детства», — говорится в книге.

По информации UnHerd, Портман была крайне возмущена финальной версией рукописи и посчитала, что близкая подруга нарушила её доверие, вынеся личные переживания на страницы художественного произведения.

Напомним, в апреле Портман сообщила, что вместе со своим возлюбленным Танги Дестейблом ждет первого ребёнка. Знаменитость призналась, что испытывает огромную благодарность и воспринимает беременность как настоящее чудо.