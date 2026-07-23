Актер Михаил Сотников рассказал, как круто изменил свою жизнь

Сериал «История его служанки» покорил сердца многих зрителей. Пышные балы, интриги светского общества и любовные треугольники невольно переносят из современной столицы в XIX столетие. Одного из молодых и ярких героев этой истории — Романа Аверина — сыграл актер Михаил Сотников. «Вечерняя Москва» побеседовала с ним о творческом пути, работе на площадке и личной жизни.

— Вы выросли в Костроме, а после окончания школы переехали в Москву. Поступили в МГТУ им. Н. Э. Баумана, но бросили обучение и решили попробовать себя в актерстве.

— Мы с родителями часто переезжали, я сменил четыре школы: учился в двух школах в Москве, затем в Королеве, а в Костроме окончил обучение. Переехал в Москву и поступил в Бауманку, но быстро понял, что это не мое. Однажды шел в общагу, а в голове крутилась мысль, что я настолько не люблю каждый свой день здесь, а учиться предстояло еще пять лет. Мне стало так по-человечески страшно... И я вспомнил, что в школе мне всегда нравилось выступать на конкурсах чтецов. Так закралась мысль поступать в актерский, подумал: «Ладно, попробую, почему нет?» Нашел педагога, который и познакомил меня с этим миром. Мы занимались по пять часов, но время пролетало незаметно, и мне хотелось еще и еще. Буквально за два месяца я понял, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь.

— Никогда не жалели о своем решении?

— Это было одно из моих самых трудных, но важных решений в жизни, о котором я никогда не жалел. В этом меня сильно поддерживали родители, за что я им тоже очень благодарен. Пока все знакомые и друзья крутили у виска, что я променял Бауманку на театральный вуз, моя семья приняла это решение, и я очень рад, что все так сложилось.

— Как вы получили предложение на роль Романа Аверина в таком крупном проекте, как «История его служанки»? Как бы вы описали своего персонажа, есть ли у вас с ним схожие черты?

— Пригласили на кастинг, как это обычно бывает. С этим продакшеном мы уже работали, с некоторыми людьми я был уже знаком, поэтому заранее понимал, куда иду. Пробовался сразу с партнером, затем приходил еще несколько раз с разными партнершами, и потом прошло утверждение. Конечно, у нас с ним есть схожие черты. Наверное, главная из таких — это легкость и умение быть ребенком.

— Что помогло при подготовке к роли?

— Изначально одна из самых первостепенных задач для меня была — сыграть молодого парня, юного Рому, которому около 20 лет, когда мне самому 27 лет. Эта разница в возрасте очень ощутима. Для 20-летнего Ромы из XIX века все было в новинку: первые столкновения с реальной жизнью, любовь, предательства, чувства, сомнения. Мой герой по своей натуре импульсивный, поскольку очень похож на своего отца: он наивен, местами совершает детские поступки из-за того, что только «прикасается» к этой жизни и следует зову сердца. Его возраст диктует ему его поведение. <...> Поэтому для меня при подготовке было важно достать наружу ребенка, которого я хранил внутри, и показать детские и отчасти глупые поступки Ромы, чтобы взрослый человек думал: «Такой влюбленный пацан», «Он еще совсем маленький».

— «История его служанки» — историческая мелодрама. Удалось ли вам погрузиться в эпоху XIX века на площадке?

— У нас потрясающая команда, а большая часть декораций на площадке — реальные предметы из XIX века, чуть ли не каждый второй из той эпохи. Когда заходишь на площадку в сценическом костюме, а тебя окружают такие вещи, невольно чувствуешь этот флер. Я изначально понимал, что это не современный проект, но у нас и не исторический сериал. Хотя и присутствует некий жанр — костюмированной исторической мелодрамы — наши персонажи стараются разговаривать на современном, более понятном зрителю языке. Это был умышленный ход. Конечно, мы не используем молодежные фразы, которые режут слух, но у нас нет сложной речи XIX века. Мы передаем манеры той эпохи, но сам проект больше о взаимоотношениях людей, чувствах, любви, предательстве, изменах и дружбе. И, конечно, юмор — неотъемлемая его часть. Причем это ненавязчивый юмор, который приятно слышать. <...> Это добавляет легкости, потому что сериал не заточен на драму и страдания.

— Расскажите про забавные моменты со съемок. Было ли что-то запоминающееся?

— С Витей Васильевым мы играем уже третий совместный проект, у меня есть такая смешная история: в каждом проекте наши взаимоотношения эволюционируют (смеется). Когда мы встретились в «Бедные смеются, богатые плачут», он играл нового мужа моей мачехи. Затем мы снимались в сказке, которая еще не вышла на экраны, где он сыграл отца моей возлюбленной. А в «Истории его служанки» он играет моего отца, что кажется мне очень забавным. Так что мы с Витей часто в одних проектах и всегда в интересных взаимоотношениях.

— Помимо него на площадке есть и другие артисты, которых хорошо знает зритель, — Екатерина Гусева, Ольга Ломоносова, Алена Хмельницкая. Расскажите о взаимодействии с ними. Сложно работать или, наоборот, они открыто делятся своим опытом и готовы помогать?

— У нас невероятно дружная, смешная и внимательная команда, все с чувством юмора, и такая атмосфера на площадке всегда. С Екатериной Гусевой работать одно удовольствие, так же как и с Ольгой Ломоносовой. Это большие профессионалы. Мы много разговариваем вне дублей, они рассказывают свои истории из жизни, сами задают вопросы. Это невероятно теплые люди, и я рад, что у меня есть возможность с ними поработать.

— Михаил Сотников на съемках — какой он?

— Я люблю шутить, достаточно легкий на площадке, но при этом стараюсь быть собранным. Когда ты сфокусирован на работе, шутки не нарушают процесс. Но если начинаешь перегибать с юмором, не видишь грань, где нужно остановиться, и превращаешься в некоего шута, сосредоточенность теряется. Поэтому важно соблюдать грань. В целом я собранный, но с элементами юмора (улыбается).

— О вашей личной жизни поклонникам ничего не известно, но в Сети вас активно «шипперят» с коллегами по площадкам — Полиной Денисовой и Вероникой Журавлевой. Никто из вас эти слухи не подтверждал, значит, ваше сердце свободно?

— Я обычно не люблю говорить о своей личной жизни. Могу лишь сказать, что мое сердце несвободно.

— В одном из интервью вы называли Мэттью Макконахи вдохновляющим актером. А есть ли кто-то еще, кто является для вас примером?

— С точки зрения работы наряду с Макконахи меня вдохновляет Кристиан Бейл. Невероятный актер, который ради образа готов расстаться с весом. Для роли в фильме «Машинист» он худел до болезненности, а для следующей роли в фильме «Бэтмен: Начало» экстренно набирал мышечную массу. Человек буквально воссоздает своих персонажей. Это интересный подход, и мне он очень импонирует.

— Почувствовали ли вы себя популярным после премьеры сериала? Или это произошло раньше?

— Большого всплеска популярности пока не произошло. Известность пришла, скорее, после проекта «Бедные смеются, богатые плачут», но так как наш сериал «История его служанки» долгоиграющий, думаю, что все еще впереди. Тем более сейчас наш проект купил телеканал «Россия 1», с 13 июля мы выходим и на ТВ, что тоже считаю большим прорывом для нашего сериала.

— Мы читали, что вы любите путешествовать. Может быть, есть страна, в которой бы вы хотели жить?

— Я и правда очень люблю путешествия, но страны мечты нет, хотя меня вдохновила Япония. Я был там в сентябре с другом. Очень непростая страна, она сильно отличается от других стран. Там совсем другой менталитет, например, вне туристических мест японцы говорят только на своем языке. На английском тебя просто не поймут. Еще мне довелось побывать почти во всех странах Европы, когда я был подростком. Но сейчас я бы хотел сосредоточиться на Азии.

— А помимо путешествий есть ли у вас другие хобби? В ваших социальных сетях мы увидели, что вы болеете за московский «Спартак». Вы считаете себя футбольным фанатом? Следили за чемпионатом мира?

— Болею за «Спартак», смотрю все матчи, если не на стадионе, то по телевизору. И чемпионат мира смотрел, несмотря на то что прямые эфиры идут поздно, а у меня плотный рабочий график. Конечно, в этом году на поле происходило что-то сюрреалистическое, наверное, все смотрели и думали: «Такого быть не может!» Я, например, был уверен, что финал будет между Францией и Аргентиной. Так что я люблю футбол, но не схожу по нему с ума.

— А если возвращаться к вашей профессиональной деятельности, с кем из известных актеров вы хотели бы сыграть в будущем?

— Мне бы хотелось познакомиться на площадке с Константином Хабенским. Он большой профессионал своего дела, у которого есть чему поучиться.