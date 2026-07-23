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Актер Добронравов рассказал, что сериал "Сваты" помог мальчику победить рак

Москва24

Просмотр сериала "Сваты" помог маленькому мальчику вылечиться от онкологии. Об этой истории актер проекта, народный артист РФ Федор Добронравов рассказал в беседе с News.ru.

Актер Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» помог победить рак
© ТАСС

Он вспомнил, что несколько лет назад ему позвонил незнакомец из Израиля. Мужчина рассказал, что семья продала все имущество в России и переехала лечить сына от рака. Однако врачи не могли объяснить, почему при просмотре сериала у мальчика без каких-либо лекарств улучшалась структура крови.

Спустя несколько лет мужчина вновь связался с Добронравовым и сообщил о полном выздоровлении ребенка.

"Спасибо большое, мы приехали обратно (в Россию. – Прим. ред.), никакого рака нет, сын абсолютно вылечился. Спасибо за "Сватов" вам. Подобных историй немало было", – привел слова отца мальчика актер.

Народный артист РФ добавил, что слышал немало подобных историй об исцеляющих свойствах сериала. Он предположил, что секрет такого влияния кроется в атмосфере проекта, поскольку на съемочной площадке "Сватов" царило абсолютное счастье, а в самом сюжете "кроме любви-то ничего и нет".

Ранее Добронравов признался, что редко получает предложения на серьезные роли из-за сложившегося амплуа и ограничений продюсеров. По словам актера, режиссеры считают его слишком популярным для трагических ролей.

При этом артист высоко оценил работу режиссера Александра Андреева, который не побоялся предложить ему нехарактерную роль в фильме "Семь верст до рассвета". Добронравов считает, что такие картины не должны оцениваться с точки зрения окупаемости – они воспитывают следующее поколение.