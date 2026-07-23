Джейкоб Элорди рассказал подробности о съемках в «Эйфории»

Джейкоб Элорди рассказал о травме, из‑за которой ему пришлось отказаться от работы в жюри Каннского кинофестиваля в мае этого года. В эфире шоу Jimmy Kimmel Live 29‑летний звезда «Солтберна» признался, что сломал обе пяточные кости, неудачно спрыгнув с какой‑то конструкции.

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Из‑за переломов актёру пришлось носить гипс и специальный ортопедический ботинок — и это совпало по времени со съёмками третьего сезона «Эйфории». В одном из эпизодов герой Элорди, Нэйт Джейкобс, должен носить гипс.

«Я был в гипсе и в ортопедическом ботинке ровно в тот момент, когда Нэйт получил травму. Все думали, что это такой метод актёрской игры, а я отвечал: „Да нет, я реально себе палец чуть не оторвал“», — поделился Элорди.

Кроме того, травма вынудила актёра пропустить престижное мероприятие в Каннах, где он должен был участвовать в просмотрах фильмов, премьерах, пресс‑конференциях, фотосессиях и вечеринках. Фестиваль проходил с 12 по 23 мая во Франции.