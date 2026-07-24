Гусева рассказала о работе с Запашным на съемках фильма о донецком цирке

Естественность и внутренняя сила народного артиста РФ Эдгарда Запашного стали главными особенностями его актерской работы в художественном фильме "В центре круга" о донецком цирке. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась народная артистка России Екатерина Гусева.

"Он потрясающий мужчина, в нем такая внутренняя сила. Он умеет быть настолько спокойным, уверенным в себе в кадре. Очень аскетичен в своих жестикуляциях, в мимике, но от него такая мужская сила, такая энергетика, было очень приятно встретиться с ним именно в кадре", - сказала Гусева.

Актриса отметила, что познакомилась с семьей Запашных много лет назад, когда ее сын был еще маленьким.

"Я познакомилась с Эдгардом и Аскольдом, когда моему сыну было лет пять-шесть. Тогда еще был жив их папа Вальтер Запашный. Я приезжала в цирк с сыном, и мне рассказали, как нужно кормить тигров, как вести себя рядом с ними. Это осталось в памяти на всю жизнь", - поделилась Гусева.

В фильме "В центре круга" режиссера Артема Артемова Запашный исполнил роль мужа героини Гусевой - участника специальной военной операции. По сюжету он ненадолго возвращается домой, после чего вновь отправляется на службу. После его гибели героиня продолжает руководить цирком, находя поддержку у своих коллег.