Актер фильмов для взрослых раскрыл секрет выносливости

Пользователь Reddit с ником ThrowawayStudente, работающий актером фильмов для взрослых, раскрыл секрет своей выносливости. Он объяснил ее сочетанием двух факторов.

«Откуда я черпаю энергию? Много кардиотренировок и много свекольного экстракта — он оказывает просто потрясающее воздействие. Моя выносливость значительно улучшилась с тех пор, как я начал его принимать», — написал парень.

Он уточнил, что оказался в порноиндустрии из-за своего товарища, искавшего себе замену. Ничего в ранней жизни автора не указывало на такую перспективу — он вырос в большом городе и воспитывался в хорошей семье из рабочего класса. При этом он отметил, что способен наслаждаться нормальной интимной жизнью вне работы.

«Мне определенно нравится обычный секс за его подлинность. За все время работы в индустрии у меня была только одна постоянная девушка и, честно говоря, она довольно быстро начала меня ревновать. Поэтому, думаю, если вы хотите долгосрочных отношений, лучше встречаться с людьми из этой сферы», — заключил он.

Ранее другой пользователь Reddit, четыре года проработавший актером в порноиндустрии, рассказал о заработках. По его словам, разница между гонорарами мужчин и женщин оказалась не слишком большой.