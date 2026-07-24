Режиссер рассказал о съемках первого после выхода из колонии фильма с Ефремовым

Режиссер Александр Баршак подтвердил, что планирует начать съемки фильма с Михаилом Ефремовым в главной роли «Отец. Еще отец». Кинематографиста цитирует aif.ru.

О подробностях съемок Баршак рассказывать отказался, попросив дать ему время.

«Пока не могу никаких деталей озвучить по поводу фильма», — уточнил он.

Общий бюджет производства фильма оценивается в 130 миллионов рублей. На его продвижение планируется потратить еще порядка 70 миллионов рублей.

По сюжету московский педагог (Данила Козловский) приезжает в город Елец для постановки провального спектакля в местном драмтеатре. Однако он узнает, что худрук труппы (Михаил Ефремов) является его биологическим отцом, с которым герой ранее не встречался.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Ранее сообщалось, что рэпер Хаски сыграет Лермонтова.