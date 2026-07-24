Мэтт Деймон рассказал о мучениях актеров на съемках «Одиссеи»

Американский актер Мэтт Деймон рассказал, что измучило всех артистов фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Выступившего в передаче «Радио Энди» Деймона цитирует Independent.

55-летний Деймон играет Одиссея, персонажа поэм Гомера, которому после Троянской войны предстоит изнурительное 10-летнее путешествие домой, к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй).

Актер признался, что все артисты «Одиссеи» поранили ноги из-за сандалий, в которых снимались.

«Многие из нас люди среднего возраста, и у нас болела спина. И вот, Боже мой, мы бежим через Трою, она вся каменная, а ты в этих сандалиях, и они самые настоящие. Наши ноги были все изрезаны», — делится он.

Также Деймон признался, что похудел до 75 килограммов для съемок в «Одиссее».