В новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения» Эмили Блант почти без акцента говорит по‑русски. Как писал Today, в картине актриса произнесла реплики на разных языках без помощи технологий искусственного интеллекта.

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В одной из сцен Блант незаметно для себя переходит на русский язык.

«Да, я в порядке, просто голова болит, я не выспалась. Нью‑Йорк, не знаю, может быть, нам стоит там попробовать? Или в Чикаго?» — рассуждает она.

Ещё одна необычная деталь работы актрисы над ролью — собственное «инопланетное» соло. Блант записала щёлканье, жужжание, специфическое дыхание и горловые звуки, из которых звукорежиссёр затем собрал финальный звуковой ряд.

По сюжету в героиню Блант, телеведущую Маргарет Фэрчайлд, во время прямого эфира вселяется внеземная сила, позволяющая ей вступить в контакт с инопланетной цивилизацией. Это событие запускает цепочку драматических событий — Маргарет оказывается в центре международного скандала, грозящего масштабным сливом секретных данных спецслужб.