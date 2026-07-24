Американский актер признался, что мечтает сыграть в экранизации Достоевского

Луис Канселми хотел бы сыграть в экранизации русской классики. Об этом голливудский актёр рассказал в беседе с ТАСС.

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«Я бы с удовольствием сыграл в экранизации романа Фёдора Достоевского „Бесы“. Это могло бы быть потрясающе. Я люблю его романы», — признался актёр.

Канселми не отказался бы и от приглашения в экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

«Было бы забавно исполнить роль кота — сыграть его было бы для меня настоящим удовольствием», — отметил Луис.

Среди исторических личностей из России артисту было бы интересно воплотить на экране одного из русских композиторов, Распутина или Петра I.

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