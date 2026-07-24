Джеймс Франко возвращается в большое кино после длительной отмены

Джеймс Франко ("Джеймс Дин", "127 часов", "Институт Роузвуд", "Чужой: Завет"), блестящая карьера которого в 2018 году полетела под откос из-за обвинений в харассменте, постепенно возвращается к публичной жизни и крупным ролям.

© Российская Газета

В мае 2026 года автор гениального "Горе-творца" (2017) и один из самых одаренных актеров наших дней появился на Каннском кинофестивале, пару месяцев спустя в Сети получили активное распространение видеоролики о предполагаемых инопланетянах у него дома.

В голливудских проектах Франко не видели уже давно, однако актерскую профессию он не бросил и сотрудничает с независимыми кинематографистами (например, Винсентом Галло, скрывающимся за псевдонимом Вито Браун).

Как сообщает издание Deadline, последней работой артиста на данный момент стал экшн-триллер "Беглянка" (Runaway), в котором он снялся вместе с Джошем Дюамелем ("11.22.63"), Полой Пэттон ("Варкрафт") и Саммер Х. Хауэлл ("Нулевой канал").

Главную роль - опытного детектива, переживающего смерть дочери, - исполнил Дюамель. В небольшом городе он помогает сбежавшей из дома девушке-подростку (Хауэлл), владеющей информацией о многочисленных преступлениях. Это обстоятельство делает честного копа мишенью коррумпированного шерифа (Франко) и его свиты.

Режиссером картины стал Джеймс С. Клэйтон ("Неубиваемый"), съемки уже завершены. Дата премьеры пока неизвестна.