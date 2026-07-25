Умер режиссер «Маски» и «Царя скорпионов» Чак Рассел

Знаменитый американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Чарльз "Чак" Рассел умер в возрасте 74 лет. Как сообщает издание Variety, он ушел из жизни в своем доме в Сан-Диего (Калифорния), причина смерти не уточняется.

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Первой работой Рассела в качестве постановщика стал хоррор "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна" (1987), добавивший франшизе о Фредди Крюгере свежести и комедийных элементов. Картина собрала в прокате больше, чем две первые части и, кроме прочего, запустила карьеру Патрисии Аркетт.

Год спустя он снял ремейк фильма ужасов "Капля" с Кевином Диллоном, номинированный на премию "Сатурн" в категории "Лучший научно-фантастический фильм". В этой ленте режиссер в очередной раз расширил границы визуальных эффектов при довольно ограниченном бюджете. Впоследствии, как и третий "Кошмар", лента приобрела культовый статус.

Шесть лет спустя Рассел экранизировал знаменитый комикс издательства Dark Horse "Маска" с Джимом Керри в одной из самых запоминающихся его ролей. Впечатляющий фильм, в котором были использованы новаторские цифровые технологии, при бюджете в 18 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 350 миллионов. За визуальные эффекты картина была номинирована на премию "Оскар", но проиграла "Форресту Гампу".

В 1996 году постановщик пригласил Арнольда Шварценеггера в боевик "Стиратель", получивший смешанные отзывы критиков, но ставший кассовым хитом. За ним последовал триллер "Спаси и сохрани" (2000), главную роль в котором исполнила Ким Бейсингер.

Большим успехом для режиссера стала картина "Царь скорпионов" (2002) по вселенной "Мумии" - это был актерский дебют Дуэйна Джонсона. Далее был длительный перерыв, завершившийся в 2010 году, когда Рассел снял несколько эпизодов сериала "Грань".

Всего на счету постановщика 11 картин, последней из которых стал хоррор "Ведьмина доска" (2024).

Также он был соучредителем компании по производству фильмов A-Nation.