Глафира Тарханова рассказала, в каких проектах она хотела бы сниматься чаще

Актриса Глафира Тарханова призналась, что хотела бы чаще сниматься в исторических кинопроектах, поскольку, по ее мнению, сегодня зрителям не хватает таких картин.

"Мне не хватает исторических проектов. Они у меня были, но их было немного, и как-то так я не совпадаю. Хотя художники по гриму всегда говорят: "Какое у тебя хорошее лицо, ты бы так подошла". Но не складывается, не зовут на пробы, я не знаю, с чем это связано и как этим управлять", - сказала Тарханова в интервью ТАСС.

По мнению актрисы, интерес к историческому кино сегодня может быть связан с желанием зрителей ненадолго отвлечься от повседневной повестки.