Умер режиссер сериалов «Секретные материалы» и «Голубая кровь» Ральф Хемекер

Американский телережиссёр, сценарист и продюсер Ральф Хемекер скончался на 66-м году жизни. Он наиболее известен по работе над такими проектами, как «Секретные материалы», «Голубая кровь» и «Однажды в сказке», сообщает издание Variety.

«Хемекер умер 10 июля у себя дома в Глендейле, штат Калифорния», — отмечает издание.

За свою карьеру режиссёр срежиссировал 31 эпизод «Голубой крови» и 28 эпизодов «Однажды в сказке». Также он работал над сериалами «Миллениум», «Дневники вампира», «Флэш» и «Никита». Кроме того, Хемекер снял пилотную серию фантастического проекта «Рык» с Хитом Леджером в главной роли.

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Творческий путь Хемекера включает не только режиссуру, но и продюсирование. В 2000-м году он снял телефильм «Клинок ведьм» по мотивам комиксов, а позже стал шоураннером и исполнительным продюсером одноимённого сериала, который выходил в эфир с 2001 по 2002 год. В том же 2000 году режиссёр основал собственную продюсерскую компанию Mythic Films, закрепив за собой статус самостоятельного игрока на телевидении.