Филиппов и «12 стульев»: как Гайдай перезапустил карьеру спивающегося комика

Знаменитый режиссер Леонид Гайдай обожал учиться. В одном из интервью он признался, что в части работы с артистами он многое перенял у Сергея Филиппова. И это действительно был великий мастер.

Сергей Филиппов был на 12 лет старше Гайдая. И когда комедиограф снял свой первый фильм, в послужном списке артиста было уже несколько десятков ролей. Несмотря на то, что в кино у комика не было звездных главных ролей, его знали и любили. И все же по-настоящему его актерский талант раскрывался на сцене. В ленинградском театре комедии под руководством Николая Акимова на Сергея Филиппова ставили спектакли.

Жил Сергей Филиппов в самом центре Ленинграда. Артист собирал библиотеку и коллекционировал антиквариат. Он одевался за границей и имел персонального шофера. Такой жизни вполне можно было бы позавидовать, если бы не одно но: Филиппов крепко дружил с зеленым змием…

Филиппов выпивал не только на съемках в кино, но и в театре. Худрук театра комедии Николай Акимов много раз угрожал артисту увольнением, но один случай переполнил его чашу терпения. Стоя за кулисами в подпитии, артист стал резко комментировать действия артиста на сцене, в негативном ключе. «Бездарность!», «Кто так играет». Реплики артиста раздавались из-за кулис, но прекрасно были слышны в зрительном зале. Произносил их комик со своим знаменитым тембром и узнаваемым голосом. Над его репликами смеялся весь зал. Спектакль вышел незабываемым, но Акимов не выдержал и выгнал любимого артиста из театра.

Оставшегося без работы Филиппова тут же приняли в штат «Ленфильма», но ролей в кино как-то резко не стало. Популярность артиста пошла на спад. В этот тяжелый момент единственным, кто протянул руку помощи, оказался Гайдай. Он дал комику не просто работу, а главную роль.

Роль Кисы Воробьянинова снова вознесла Филиппова на волну успеха. За это спасительное предложение артист был благодарен Гайдаю всю жизнь. После «12 стульев» он снялся у режиссёра еще в шести фильмах. И ни разу он не сорвал съемку, поскольку во время работы терпеливо воздерживался от алкоголя…