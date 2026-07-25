Джим Керри высказался об умершем режиссере «Маски» Чаке Расселе

«Было честью работать с ним»: Джим Керри — об умершем режиссёре «Маски» Чаке Расселе
Знаменитый актёр Джим Керри отдал дань уважения умершему режиссёру Чаку Расселу. Артист выпустил заявление, поблагодарив постановщика «Маски».
По словам Керри, для него было большой честью работать с Расселом. Актёр отметил, что режиссёру удавалось создать жизнерадостную атмосферу на съёмках «Маски», которую команда запомнила на всю жизнь.
Для меня было большой честью работать с Чаком Расселом, который во время съёмок фильма «Маска» создал на съёмочной площадке жизнерадостную, по-детски непосредственную атмосферу удивления и товарищества. Весь актёрский состав и съёмочная группа были тронуты и вдохновлены его игривостью. Каждый из нас долгие годы был благословлён этим жизнерадостным и вневременным моментом. Я считаю «Маску» одним из сокровищ моей творческой жизни. Спасибо, Чак.
О смерти Чака Рассела стало известно 24 июля. Постановщик умер в возрасте 74 лет. Он прославился такими фильмами как «Маска», «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», «Царь скорпионов», и другими картинами.