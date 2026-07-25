Джон Кьюсак раскрыл, почему перестал сниматься в кино

Джон Кьюсак, известный по фильмам «Воздушная тюрьма» и «Скажи что-нибудь», в интервью Variety впервые за долгое время объяснил, почему перестал активно сниматься в кино.

© Super.ru

«Никто не редактировал то, что я написал, и то, что нарисовал. Это работа, сделанная двумя людьми, — такого сегодня не бывает», — сказал 60-летний актёр о своём новом графическом романе «Момо». По его словам, ему нравится, что там «нет комитета».

Кьюсак объяснил, что в кино всё решают деньги. Как только студия вкладывает в фильм 20–30 миллионов долларов, она сразу начинает контролировать каждый шаг — от сценария до монтажа. Продюсеры и «комитеты» боятся рисковать и лезут в творческий процесс, убивая авторское видение. В графическом романе такого нет: никто не говорит, что и как переделывать.

Джон, к тому же, считает, что графические романы — это «самое близкое к кино», но без студийного вмешательства.