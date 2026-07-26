«Я действительно была монстром». Как Энн Хэтэуэй едва не загубила свою карьеру

На первый взгляд Энн Хэтэуэй кажется актрисой, чья жизнь состоит исключительно из удач и достижений. Она любимица именитых режиссеров, безусловный рекордсмен по количеству кассовых хитов в фильмографии, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми» и BAFTA. С первых дней в Голливуде актриса старалась быть безупречной во всем, но в какой-то момент стала идеальной настолько, что начала всех раздражать. Просочившиеся в таблоиды слухи о высокомерном поведении Хэтэуэй за пределами съемочной площадки и череда громких скандалов превратили ее в объект жгучей ненависти зрителей. В новом материале из цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» разбирается, как Хэтэуэй в попытках угодить всем испортила свою некогда безупречную репутацию и что ей помогло справиться с волной насмешек и хейта.

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«Таблоиды пировали за мой счет»

В июне 2008 года все СМИ мира облетела громкая новость: арестован Рафаэлло Фольери — итальянский миллионер, благотворитель и жених восходящей голливудской звезды Энн Хэтэуэй. Ему были предъявлены обвинения по 14 пунктам, включая мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег.

ФБР выяснило, что бизнесмен годами выдавал себя за представителя Ватикана по финансовым вопросам. Он уверял, что лично встречался с Папой Римским и по сфальсифицированным документам сбывал влиятельным американцам недвижимость, принадлежавшую католической церкви в США. На деле же никаких особых связей с представителями духовенства у Фольери не было. А полученные от инвесторов деньги он тратил исключительно на роскошный образ жизни, брендовую одежду, аренду частного самолета, яхт и элитной квартиры на Манхэттене.

Под прицелом правоохранительных органов оказалась и 25-летняя на тот момент Хэтэуэй, с которой мужчина уже четыре года состоял в отношениях. Дело в том, что, помимо прочего, Фольери обвинялся в хищении 50 миллионов долларов, пожертвованных миллиардером Рональдом Берклом в Фонд помощи католическим церквям, а актриса долгое время была его соучредителем. Из-за этого ее личные дневники были обнародованы и приобщены к материалам дела, а часть подаренных ей Фольери драгоценностей конфисковали.

Хэтэуэй неоднократно повторяла, что ничего не знала о деятельности возлюбленного, да и обвинений ей никогда не предъявляли, но отмыться от этой истории ей оказалось непросто.

«"Принцесса, с чьих глаз внезапно спала пелена!", "Что ее заставило так вовремя уйти от возлюбленного?" — таблоиды пировали за мой счет. Меня упрекали и в том, что я его бросила, и в том, что четыре года с ним жила. Что отказалась давать показания, и даже писали, что именно я выдала его федералам. Земля уплывала у меня из-под ног», — оправдывалась впоследствии Хэтэуэй.

Разразившийся скандал стал для актрисы сильным ударом, ведь она воспитывалась как образцовая католичка и даже задумывалась о том, чтобы стать монахиней.

Из монашек в актрисы

Родители Хэтэуэй были типичными представителями американского среднего класса: ее отец Геральд был юристом, а мать Кейт служила в театре. По словам самой актрисы, лишних денег в семье никогда не было. Тем не менее Хэтэуэи жили в большом доме в Бруклине, а Энн и ее братья ходили в хорошую государственную школу.

С раннего детства будущая звезда интересовалась актерской игрой, пением и танцами. Когда же она впервые увидела мать в роли Фантины в мюзикле «Отверженные», то раз и навсегда влюбилась в сцену. Родители, хорошо знакомые с изнанкой шоу-бизнеса, с осторожностью отнеслись к желанию дочери стать актрисой.

«Мы с мужем видели, как совершенно нормальные дети превращаются в маленьких монстров от всего этого внимания. Поэтому, когда Энн рассказала нам о желании стать актрисой, ответили: "Дорогая, это абсолютно невозможно. Твоя работа сейчас быть ребенком"», — вспоминала впоследствии Кейт Хэтэуэй

Однако юная Энн Хэтэуэй была очень настойчива. В итоге матери и отцу осталось лишь поддержать ее и начать возить на многочисленные прослушивания.

Фото: Лента.ру

С 1992 года параллельно с учебой в школе Хэтэуэй постигала азы актерского мастерства, играла в театре и пела в хоре. Однако такая жизнь казалась ей слишком размеренной и спокойной. Когда же она узнала, что ее ровесница, фигуристка Тара Липински, выиграла золотую олимпийскую медаль, она и вовсе посчитала, что ничего в жизни не достигла.

Чтобы наверстать упущенное время, девушка решила, что после окончания школы не будет получать высшее образование. Вместо этого она отправилась в Голливуд.

Главная хорошая девочка Голливуда

Хэтэуэй едва исполнилось 17 лет, когда она оказалась в самом сердце фабрики грез, вооруженная исключительно амбициями и талантом. Но это не помешало ей добиться прослушивания в фильм «Как стать принцессой», который в итоге и запустил ее карьеру.

Режиссер картины Гарри Маршалл, как и продюсеры студии Disney, хотел видеть в истории про преображение угловатой американки в европейскую принцессу какую-нибудь юную звезду. Среди главных претенденток значились Дрю Бэрримор, Риз Уизерспун, Кирстен Данст и еще десяток более опытных и именитых артисток. Однако Хэтэуэй, к тому моменту снявшаяся лишь в одном довольно посредственном сериале, с легкостью их обошла.

«Я так нервничала, что совершенно не понимала, что я делаю. Дошло до того, что в какой-то момент я с грохотом свалилась со стула. Было страшно неловко, но мне кажется, что именно из-за этого конфуза меня и утвердили. Маршалл как раз искал какую-нибудь нелепую дурочку, поэтому мое падение его здорово впечатлило», – Энн Хэтэуэй, актриса

Лента «Как стать принцессой» вышла в 2001 году и стала большим хитом в прокате. Энн тут же окрестили главной хорошей девочкой Голливуда. В следующие три года она еще дважды сыграла в диснеевских сказках — в «Заколдованной Элле» и «Дневниках принцессы».

«Принцесс так весело играть, я подумала, что буду это делать, пока могу. А потом я стану играть наркозависимых, проституток и всех тех героинь, за которых дают "Оскар"», – Энн Хэтэуэй актриса

Поначалу молодую актрису действительно забавляло, что ее приглашают исключительно на роли хороших девочек, поэтому она не сразу заметила, что стала заложницей этого амплуа. На то, чтобы избавиться от него, ей понадобилось целых десять лет.

Первым серьезным фильмом с участием Хэтэуэй была драма «Крейзи», в которой она перевоплотилась в испорченную девушку из богатой семьи, решившую шутки ради связаться с гангстерами. Однако из-за негативной критики картина даже не вышла в прокат. Более успешным «взрослым» проектом для Хэтэуэй стала драма «Горбатая гора», но прорывным — вышедший в 2006 году фильм «Дьявол носит Prada».

Роль ассистентки главного редактора Энди Сакс была заветной мечтой Хэтэуэй, но она не была фавориткой в этой гонке. Чтобы добиться прослушивания, ей вновь пришлось проявить настойчивость, а затем обойти в жесткой конкурентной борьбе очень популярную в тот период Рэйчел МакАдамс.

Когда же Хэтэуэй все-таки утвердили в «Дьявол носит Prada», она, чтобы лучше вжиться в роль, несколько месяцев проработала ассистенткой в издательском доме. Также ее попросили набрать вес, а затем, когда дизайнерские наряды перестали на ней сходиться, так же быстро сбросить лишние килограммы.

Впрочем, усилия Хэтэуэй не пропали зря: благодаря этой роли ее наконец стали воспринимать как разноплановую актрису. Актрисе начали охотнее предлагать драматические проекты. После «Дьявол носит Prada» она снималась почти без перерывов. За годы карьеры ее фильмография пополнилась такими знаковыми лентами, как «Война невест», «Алиса в Стране чудес», «Один день», «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Интерстеллар», «Отверженные», «Стажер» и еще десятком хитов проката.

Фото: Лента.ру

При этом сама Хэтэуэй считает одним из самых важных для ее карьеры проектов вовсе не «Дьявол носит Prada», а «Рэйчел выходит замуж». «Это был первый раз, когда я играла кого-то сложного. Когда я впервые поняла, каково это — сочувствовать такому непростому человеку. Я была милой актрисой. Я была модной актрисой. И вот вдруг я стала настоящей актрисой», — объясняла впоследствии она.

Ради роли наркоманки, никогда не выпускавшей из рук сигарету, в фильме «Рэйчел выходит замуж» Хэтэуэй начала курить. За время съемок у нее сформировалась зависимость, от которой она пыталась избавиться несколько лет, но так и не смогла.

«Я влюбилась и не задавала лишних вопросов»

2008 год стал одним из самых противоречивых периодов в жизни актрисы. Она была востребована в профессии, жила со своим женихом Рафаэлло Фольери в фешенебельной квартире в центре Манхэттена и много путешествовала с ним на частных самолетах и яхтах. Актрисе казалось, что она вытянула выигрышный лотерейный билет.

«Боже, какой наивной дурой я была! Я влюбилась и не задавала лишних вопросов. Да, он был невероятно богат для меня, но, когда ты влюблена, какая разница, откуда у него деньги?» – Энн Хэтэуэй, актриса

Сказка рухнула в тот момент, когда выяснилось, что ее «принц» оказался обыкновенным мошенником. У федеральных агентов к Хэтэуэй вопросов не было. Зато коллеги злобно перешептывались за ее спиной, обвиняя в непорядочности, расчетливости и в том, что она все знала и чудом вывернулась.

Активно обсуждался этот скандал и в сети. При этом сочувствующих актрисе оказалось гораздо меньше, чем тех, кто удивлялся тому, как за четыре года она не поняла истинной натуры своего мужчины. Многие пользователи предположили, что Хэтэуэй была настолько очарована идеальной жизнью, которую ей обеспечил Фольери, что предпочла закрыть глаза на все несостыковки. В то же время ее критиковали и за то, что она моментально бросила партнера, как только узнала, в чем его обвиняют.

Фото: Лента.ру

Актриса действительно не стала продолжать отношения с Фольери. Она ушла от него буквально «в никуда», но, по ее словам, причиной расставания стал вовсе не его арест. В одном из интервью она обмолвилась, что проблемы начались примерно за год до скандала с отмыванием денег.

По словам актрисы, Фольери проводил время с моделями, пока она была на съемках. Кроме того, они поняли, что у них разные позиции по всем вопросам

«Мы ожесточенно спорили, и мне будто открылось: нам не по пути. Меня обвиняли, что я бросила его из-за ареста, но это не так: это просто стало последней каплей», — объясняла Хэтэуэй.

Привыкшая быть правильной девочкой из хорошей семьи, Хэтэуэй болезненно переживала произошедшее. Справлялась со стрессом она при помощи крепкого алкоголя. По словам актрисы, в те годы она была «хронически тревожной молодой женщиной», и спиртное помогало ей легче социализироваться, расслабляться и хотя бы на время отключать внутреннего критика, все время требовавшего быть идеальной. Полностью отказаться от пагубной привычки ей удалось только в 2018 году.

«Обжегшись на молоке, не стоит дуть на воду»

Как ни странно, неприятности в личной жизни никак не отразились на карьере актрисы. Она по-прежнему много снималась и даже впервые была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Рэйчел выходит замуж». И хотя статуэтка в тот год ушла Кейт Уинслет, внимание общественности со скандала переключить удалось.

От расставания с партнером-аферистом Хэтэуэй оправилась довольно быстро. Спустя всего несколько месяцев после разрыва с Фольери она на вечеринке у общих друзей познакомилась с малоизвестным актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. В отличие от бывшего возлюбленного, он не был богат и знаменит, зато окружил Хэтэуэй заботой и любовью, что ее более чем устраивало.

«Когда я встретила Адама, сразу поняла, что мужчины вроде него — большая редкость, а значит, надо хвататься за него изо всех сил и не отпускать. Может, для этого все и произошло, чтобы я поняла: обжегшись на молоке, не стоит дуть на воду. Неудачные отношения случаются у всех. Но это не значит, что после них не может быть хороших», – Энн Хэтэуэй, актриса

Фото: Лента.ру

С тех пор как об их отношениях стало известно, влюбленные не скрывали своих чувств на публике, вместе посещали театральные премьеры, кинопремии и модные показы. Спустя два года отношений Хэтэуэй переехала к Шульману в Бруклин, а в 2011 году на ее безымянном пальце появилось роскошное кольцо. Камерная по голливудским меркам свадьба состоялась спустя год после объявления о помолвке.

На закрытой церемонии присутствовало всего 150 гостей, среди которых были только родные и друзья пары — и никаких кинозвезд. С тех пор супруги неразлучны, и Хэтэуэй не стесняется признаваться в любви к мужу. В 2016-м у супругов родился первенец, а спустя три года на свет появился их второй сын.

Слишком идеальная Энн

После того как Хэтэуэй вышла замуж, в ее карьере начался новый этап. На большие экраны один за другим выходили знаковые фильмы с ее участием. Зрители тепло их принимали, но при этом не скрывали своего раздражения по отношению к самой актрисе. Ее обвиняли в том, что она слишком старается быть идеальной, ведет себя неестественно и фальшиво улыбается. Также неоднократно Хэтэуэй упрекали в высокомерии журналисты и многие коллеги по актерскому цеху.

«Ее показушность проявляется везде, где бы она ни участвовала. Она постоянно подстраивается под обстановку, будь это съемки шоу или же строгая церемония "Оскар"», – Ричард Лоусон, актер

Он также упрекал Хэтэуэй в том, что постоянно играет. А главными чертами характера актрисы Лоусон называл гипертрофированную смиренность и показную доброту.

В начале 2010-х годов ненависть к актрисе приобрела массовый характер. Ее настолько часто высмеивали в сети, что термин Hathahate — комбинация фамилии Хэтэуэй и слова «ненависть» — стал вирусным. Травлей актрисы занимались не только разочаровавшиеся в звезде фанаты, но и случайные жертвы ее крутого нрава.

Фото: Лента.ру

Кульминацией Hathahate стала церемония вручения премии «Оскар» 2013 года. Получив заветную статуэтку за роль второго плана в «Отверженных», актриса быстро произнесла благодарственную речь и с недовольным лицом спешно удалилась за кулисы. Из-за этого в сети ее тут же сочли неискренней. Узнав о реакции фанатов, Энн попыталась оправдаться. Она заявила, что была измотана гриппом, тяжелыми съемками и неожиданными проблемами с платьем для красной дорожки, но этим признанием только подлила масла в котел всеобщей ненависти.

Спустя время Хэтэуэй призналась, что победа на «Оскаре» едва не лишила ее работы. В сети ее считали настолько токсичной, что режиссеры отказывались давать ей роли.

«Конечно, меня ранила эта волна агрессии. Я вдруг осознала, что публика откровенно выражала симпатию ко мне только в одном случае: я разрыдалась перед камерами, когда моего тогдашнего бойфренда арестовывали за финансовое мошенничество. И больше — никогда», – Энн Хэтэуэй, актриса

От профессионального забвения ее спас Кристофер Нолан, который предложил ей сняться в своей фантастической драме «Интерстеллар».

Темная сторона улыбчивой кинодивы

Ненависть публики к Хэтэуэй была, конечно, чрезмерна, однако назвать актрису безгрешной все-таки нельзя. Она не раз вела себя как капризная дива. Так, в 2013 году Хэтэуэй согласилась принять участие в мероприятии благотворительного фонда по исследованию рака молочной железы, но предъявила организаторам огромный список требований.

В электронном письме, с которым были обязаны ознакомиться все сотрудники, актриса запретила подходить к ней, пытаться заговорить или взять автограф. По воспоминаниям одного из организаторов, на мероприятии знаменитость была невыносимо груба, высокомерна и откровенно скучала.

Подобным образом актриса вела себя и по отношению к персоналу. Например, она неоднократно требовала доставить ей на съемочную площадку блюда, которых не было в меню. Когда же ее заказ доставляли из ближайшего ресторана, наотрез отказывалась есть, аргументируя тем, что ждала слишком долго.

Фото: Лента.ру

Еще один неприятный инцидент произошел в 2015 году во время съемок рекламного ролика. Тогда Хэтэуэй закатила скандал из-за завтрака, не соответствовавшего ее запросам. Она заказала яйцо-пашот, авокадо и маффин. В первый раз яйцо показалось ей слишком жидким. Пока повар его переделывал, маффин остыл. В третий раз холодным оказалось яйцо. Наконец, в четвертый раз все было приготовлено безупречно, но к тому моменту актриса передумала и решила, что хочет яичницу.

Кроме того, Хэтэуэй часто обвиняют в двуличии, потому что на ток-шоу и при общении с журналистами она так старается быть безупречной леди, что либо отчаянно переигрывает, либо выглядит холодной и надменной.

В 2024 году журналистка Кьерсти Флаа опубликовала на YouTube запись интервью Хэтэуэй 12-летней давности. На кадрах видно, что актриса не была расположена к беседе. На все вопросы журналистки Хэтэуэй отвечала только «нет». Флаа призналась, что это было худшее интервью в ее жизни.

Ролик стремительно стал вирусным. После чего Хэтэуэй принесла журналистке извинения и объяснила свое поведение тем, что тогда у нее был трудный период в жизни.

В 2022 году актриса вновь продемонстрировала свой крутой нрав. После модного показа в Риме она вышла на улицу, где ее несколько часов ожидали поклонники. На просьбы дать автограф или сфотографироваться, актриса раздраженно заявила, что не может выполнить их просьбу, но согласна немного постоять возле автомобиля и помахать им рукой.

В сети многие люди сочли такое поведение грубым и лицемерным по отношению к фанатам. Они оставили множество негативных комментариев под публикациями Хэтэуэй в соцсетях и призвали бойкотировать актрису.

Право на неидеальность

Сама Хэтэуэй давно не реагирует на агрессию в свой адрес. Постепенно она перестала стараться всем понравиться и научилась относиться к негативу философски и довольно позитивно. Более того, она считает, что критика сделала ее сильнее и увереннее в себе.

«Я не хочу ворошить прошлое, но я действительно была монстром, на меня ополчился весь интернет, меня ненавидели. И для меня лично это было хорошо. Благодаря таким вещам можно обрести невероятную силу», – Энн Хэтэуэй, актриса

Несмотря на многочисленные скандалы, Хэтэуэй остается одной из самых востребованных актрис в Голливуде: в 2026 году выйдет пять фильмов с ее участием. Кроме того, она стала самой красивой знаменитостью по версии журнала People.

В личной жизни у Хэтэуэй тоже давно все хорошо. Она уже 14 лет замужем за Шульманом. Их пара считается одной из самых крепких в Голливуде. В июне актриса объявила, что в 43 года ждет третьего ребенка. Так что волноваться насчет того, что о ней думают в сети, ей попросту некогда.