Райан Гослинг впервые сыграет супергероя

Marvel Studios на выставке Comic-Con в Сан-Диего анонсировала первый фильм для киновселенной после выпуска «Мстителей: Секретные войны» — им стал «Призрачный гонщик», который выйдет в 2028 году. Режиссёром выступит Шон Леви, ранее снявший фильмы «Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Ночь в музее», «Живая сталь».

Но куда больше шуму наделало имя актёра — Райан Гослинг решил всё-таки попасть в супергероику и выбрал роль именно Призрачного гонщика для этого.

Важный момент, что «Призрачный гонщик» — первый полноценный подтверждённый фильм Marvel Studios после «Секретных войн»: до текущего момента никаких полноценных планов на киновселенную заявлено не было.