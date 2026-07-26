«Время пришло». Крис Эванс высказался о своем возвращении в «Мстители»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у звезды киновселенной Marvel Криса Эванса. Он рассказал о своём возвращении к роли Стива Роджерса в фильме «Мстители: Судный день».

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По словам актёра, студия Marvel часто предлагала ему вернуться в других картинах, но он отказывался. Всё потому, что Эванс считал идеи авторов недостаточно правильными для его персонажа. Однако «Судный день» всё изменил, ведь в фильме также сыграл его давний коллега — Роберт Дауни-младший.

«За восемь лет я, наверное, прослушал не менее дюжины презентаций. И все они были замечательными, но чего-то не хватало. Потом мне позвонила моя команда и сказала, что ходят слухи, будто Дауни ведёт переговоры с Marvel. Я подумал: "Ого, и что это значит?". И внезапно всё встало на свои места. Джо Руссо озвучил мне концепцию, Дауни уже был в деле — и я понял: "Вот оно, время пришло"».

«Мстители: Судный день» выйдут в мировом прокате 18 декабря. По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.