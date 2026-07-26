Роберт Дауни-младший рассказал о Докторе Думе в «Мстителях»

«Травма сделала его злодеем»: Роберт Дауни-младший — о Докторе Думе в «Мстителях»
Издание Entertainment Weekly взяло интервью у знаменитого актёра Роберта Дауни-младшего («Оппенгеймер»). Он рассказал о разнице между злодеем Доктором Думом в «Мстителях: Судный день» и Железным человеком.
По словам артиста, обоих персонажей принято считать гениями. При этом, Тони Старк получил травму, которая сделала его героем, а смерть семьи Доктора Дума превратила его в антагониста.
Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Сюжет ленты расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.