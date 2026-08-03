Зачем Юрия Стоянова превращают в строгую даму солидного возраста

Гримеры превращают Юрия Стоянова в строгую даму солидного возраста и это не далеко единственное перевоплощение, которое в ближайшее время предстоит популярному актеру. На днях стартовали съемки нового сезона сериала о рецидивисте по кличке Артист, где у Стоянова как знакомые, так и новые роли.

В первом сезоне герой Стоянова выходит из тюрьмы с решительным намерением отойти от криминальных дел. Тем более, что есть своего рода заначка для честной жизни. Правда спрятана она в доме, где живет семья его сына и никто из них не жалеет видеть родственника-рецидивиста. Но Артист вспоминает свою прошлую профессию, превращается в няню для своих внуков, которых еще не видел, и проникает в дом на правах привлеченной рабочей силы.

В продолжении сериала комедийно-мелодраматические линии сюжета дополнятся детективом. Неизвестные злодеи копируют стиль афер Артиста и уже распрощавшегося со своим прошлым вора снова объявляют в розыск. На бывшего рецидивиста начинается настоящая охота, по пятам идет амбициозный сыщик, скрываться под видом няни становится все труднее.

Время от времени коллеги Юрия Стоянова сетуют на то, что в определенном возрасте становится все труднее получать главные роли, потому как сценаристы и продюсеры куда охотнее придумывают проекты под молодежь. Но у Стоянова вряд ли есть повод для жалоб подобного свойства. Найти свободное время в графике актера довольно трудно, а роль Артиста была написана специально для Юрия Николаевича. Занятно, что вместе со Стояновым в продолжении сериала играет Юрий Ицков, и таким образом два представителя старой актерского гвардии являются в немалой степени движущей силой проекта.

Разные образы в рамках одного фильма или сериала уже стали для Юрия Стоянова весьма привычными. Видимо, шлейф легендарного «Городка», где перевоплощения Стоянова и Олейникова были основой телешоу, до сих пор не теряет актуальность, к тому же актеров такого уровня здесь по-прежнему очень мало. При этом проекты, где нужно менять множество образов для Стоянова — далеко не главный интерес. В этом году в работе у актера еще одна комедия, две спортивные драмы и экранизация русских народных сказок.