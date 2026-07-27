Marvel объявила нового исполнителя роли Черной Пантеры

Marvel Studios представила нового исполнителя роли Чёрной Пантеры. На Comic-Con компания объявила, что в следующем фильме франшизы главного героя сыграет Дэвид Джонссон. Актер воплотит образ принца Т’Чаллы II — сына покойного короля Ваканды Т’Чаллы.

Новый фильм будет посвящен взрослению наследника вакандского престола и его пути к роли защитника страны. Персонажа Т’Чаллу II зрители уже видели в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки». По сюжету он является сыном Т’Чаллы и Накии, которую сыграла Лупита Нионго.

К работе над новой картиной вновь вернется Райан Куглер, снявший первые две части франшизы. Свои роли также повторят Летиша Райт, которая вновь сыграет Шури — младшую сестру Т’Чаллы, — и Уинстон Дьюк, который вернется к образу М’Баку.

Премьера нового фильма «Чёрная пантера» запланирована на 15 декабря 2028 года.

После смерти Чедвика Боузмана, исполнившего роль Т’Чаллы в первой части, новым носителем титула Черной Пантеры в сиквеле стала Шури. Актёр умер в 2020 году в возрасте 43 лет от рака толстой кишки, когда работа над продолжением фильма уже шла.

Теперь же франшиза может получить нового главного героя — следующего наследника вакандского престола. При этом подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что центральной темой картины станет взросление Т’Чаллы II и его становление в качестве новой Черной Пантеры.

Ранее Чедвик Боузман был посмертно увековечен на голливудской Аллее славы.