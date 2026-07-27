«Меня они немного пугают». Алан Ричсон высказался о фильмах по играм

Актёр Алан Ричсон, известный по ролям в «Тайнах Смолвиля», «Голодных играх» и сериале «Ричер», рассказал о своей любви к видеоиграм.

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По его словам, он часто играет в Call of Duty и даже мог бы сыграть в фильме по шутеру.

Любимая игра? Call of Duty, я играю в Call of Duty. Люблю эту игру. Снялся бы я в фильме по CoD? Если сюжет будет подходящим, хотел бы, чтобы там появились зомби. Это крайне неожиданно — узнавать, что в игре есть сверхъестественное.

Ричсон также поразмышлял, почему большинство экранизаций видеоигр выходят неудачными.