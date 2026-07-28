Филипп Янковский получил две роли в одном фильме. Актёр сыграет советского профессора и Фёдора Достоевского в экранизации романа Леонида Цыпкина «Лето в Бадене». Главные роли также получат Мария Смольникова и Павел Табаков, — сообщает «Театрал».

По данным издания, сюжет фильма будет построен вокруг путешествия учёного‑медика на поезде из Москвы в Ленинград. В дороге герой будет работать над собственной книгой о путешествии Достоевского с супругой в Германию.

Ранее стало известно, что Оксана Фандера и Филипп Янковский тайно живут отдельно уже несколько лет. История любви Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского долгие годы считалась одной из самых крепких в российском кинематографе.

Пара прожила вместе 36 лет, воспитывала двоих детей и всегда оставалась для поклонников примером семейной гармонии. Оказалось, что в жизни пары не всё так гладко, как принято считать.

Оксана Фандера и Филипп Янковский познакомились в конце 1980‑х годов. Их свадьба состоялась в 1990 году. В браке у пары родились дочь Елизавета и сын Иван, которые также связали свою жизнь с творческой сферой.