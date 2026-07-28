Симу Лю высказался о продолжении фильма про Шан-Чи

Недавно актёр Симу Лю, известный в том числе по роли Шан-Чи в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец», рассказал, что жаждет получить продолжение картины.

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По словам Симу, он буквально готов ходить по битому стеклу, если в таком случае одобрят производство второй части ленты.

«Для меня это значит весь мир, столько фанатов так сильно откликнулись на него и продолжают откликаться».

Увидеть Шан-Чи, впрочем, можно будет совсем скоро. Герой появится в «Мстителях: Судный день» и будет сражаться за сторону Мстителей. Как минимум в одной из сцен трейлера картины персонаж сражается против Гамбита в исполнении Ченнинга Татума.