Джим Керри отреагировал на смерть режиссера «Маски» Чака Рассела

Джим Керри выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Чака Рассела, который снял комедию «Маска» и сыграл важную роль в становлении актёра как одной из главных голливудских звёзд 1990-х годов.

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«Я считаю за честь возможность работать с Чаком Расселом, который на съёмках “Маски” создал кипучую, почти детскую атмосферу чуда и товарищества. Весь актерский состав и съёмочная группа были тронуты и вдохновлены его игривостью. Каждый из нас многие годы был благословлен этим незабываемым и значимым мгновением. Я считаю “Маску” одной из жемчужин моей творческой жизни. Спасибо, Чак», — сказал Керри.

«Маска» вышла на экраны в 1994 году и стала одной из ключевых картин в карьере Керри. В тот же период актёр снялся еще в двух успешных комедиях — «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Тупой и ещё тупее».

Именно Рассел, работая над «Маской», разглядел в Керри не только талантливого комика, но и артиста, способного самостоятельно удерживать внимание зрителей в крупном студийном проекте. Режиссёр также пригласил на главную женскую роль Кэмерон Диаз, для которой фильм стал дебютом в большом кино и важным стартом голливудской карьеры.

Чак Рассел умер в своём доме в районе Сан-Диего. Ему было 67 лет. Режиссёр дебютировал в полнометражном кино в 1987 году, сняв фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна». Год спустя он выступил режиссёром и сценаристом хоррора «Капля», который впоследствии приобрел статус культовой картины.