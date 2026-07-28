Том Холланд рассказал, как учится у Зендеи актерским фишкам

В недавнем интервью Том Холланд поговорил про свою жену, Зендею, и её актёрские навыки. По словам Холланда, Зендея в разы таланталивее её.

Актёр отмечает, что работать с Зендеей — сплошное удовольствие, потому что он учится у неё актёрским фишкам. Том также признаёт, что в своих сценах его супруга играет намного лучше, чем он в своих.

Она талантливее меня, и она делает всё в сценах намного, намного лучше. Это лучшая вещь в работе с Зендеей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля. В России картину начнут показывать не раньше конца августа, точной даты пока нет, но примерное окно известно.